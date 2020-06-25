Остановите геноцид: медики устроили новый пикет под стенами мэрии Киева, фото

Под стенами Киевской мэрии вот уже второй день протестуют медики, которые выдвигают властям ряд требований.

Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, у здания собрались работники Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза.

Так, люди выражают свое недовольство по поводу перехода под руководство Национальной службы здоровья Украины в рамках медреформы, отсутствия зарплат и халатного отношения в целом.

Также протестующие говорят, что из-за незаключенного до сих пор контракта с НСЗУ государство не выделяет деньги на лечение инфекционных больных, детей и пожилых людей.

Участники митинга требуют от мэра Киева Виталия Кличко включить вопрос в повестку дня и безотлагательно созвать пленарное заседание Киевского городского совета для немедленного рассмотрения.

Как сообщал “источник”, в мае медики вышли на протест из-за того, что не получили обещанную властями надбавку в размере 300% от оклада.