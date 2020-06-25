Стало известно, сколько граждан на Луганщине находятся на самоизоляции и обсервации

Заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко провела заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Обсуждался вопрос мероприятий по противодействию распространения на территории Луганской области COVID-19. На эту тему доложил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов.



Он сообщил, что по состоянию на 24 июня 2020 года на территории Луганской области зарегистрировано по первичным диагнозам 545 подозрительных случаев заболевания коронавирусом, из них 75 случаев лабораторно подтверждены ПЦР-тестами в вирусологической лаборатории ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Интенсивный показатель составляет 11,29 случаев на 100 000 населения. Выздоровели уже 54 больных.В инфекционных отделениях Луганской области на стационарном лечении находится 4 человека (Старобельск – 2, Рубежное – 2), 17 больных лечатся амбулаторно (Новопсковский район – 4, Беловодск – 2, Меловое – 1, Рубежное – 9, Северодонецк – 1).



Основные показатели по введению или ослаблению карантинных мероприятий, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 17.06.2020 № 500: инцидентность по области за последние семь дней – 1,36; заполненность коек больными по области – 2,4; среднее количество тестирований – 18,97; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 2,3%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 не применяется, поскольку суммарно за 7 дней в области интенсивность регистрации случаев на 100 000 населения составляет 1,3.



Из 75 подтвержденных случаев 22 случая у больных, прибывших из-за границы, в 52 случаях зарегистрирована местная передача коронавирусной инфекции. Активно выявлено 22 человека, находившихся на самоизоляции в связи с возвращением из-за границы и не имевших клинических признаков болезни.

В 42 случаях установлен контакт с лабораторно подтвержденными случаями (родственные контакты).



При эпидрасследовании случаев заболевания выявлено контактных 440 человек, обследованы методом ПЦР – 389, среди которых выявлено 41 больного – 10,5%.



Исследование IgM / IgG методом ИФА проводят 4 частных лаборатории и КНП «Беловодская многопрофильная больница».

Лаборатория тестирует все образцы, доставленные учреждениями здравоохранения в течение 1-2 суток.



В соответствии с требованиями приказа МЗ Украины проводится обследование медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19 в условиях стационара методом ПЦР, проведено 535 исследований, результаты отрицательные.



Методом ПЦР обследовано 611 лиц, подлежащих плановой госпитализации. Выявлено 1 больного человека при госпитализации в родильное отделение.



С начала эпидемии взято на учет 440 контактных лиц, из них медицинских работников – 150. Снято с учета 332 человека, из них медицинских работников – 114.



С помощью мобильного приложения «Действуй дома» получено 1102 сообщения.



По состоянию на 24 июня в области находятся на самоизоляции: 15 человек, страдающих СOVID-19 и не требующих госпитализации (лечатся амбулаторно) 108 человек, контактировавших с больными коронавирусом, из них медицинских работников – 36; 425 человек с использованием сервиса «Действуй дома», по которым осуществляется медико-санитарный надзор. На обсервации 31 человек: КНП Станично-Луганское РТМО – 2, терапевтическое отделение Попаснянской центральной районной больницы – 25 Петропавловская больница – 4.



Количество больных пневмонией – 35 (30 в стационаре и 5 амбулаторно).



По результатам доклада и с учетом обсуждения комиссия решила:

ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области, ГУ ЧП в Луганской области, управлению Укртрансбезпекы в Луганской области совместно с органами местного самоуправления обеспечить проведение регулярных мониторинговых проверок по соблюдению требований в условиях адаптивного карантина, а именно: масочного режима, социальной дистанции и осуществления определенных мероприятий дезинфекции в заведениях общественного питания, на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынках, в общественном транспорте.



Председателям РГА, городским головам, председателям ОТГ, руководителям ВЦА, ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области, ГУ ГСЧС Украины в Луганской области продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения, в том числе через СМИ, о необходимости соблюдения мер по предотвращению заболевания и дальнейшего распространения COVID-19.



Департаменту здравоохранения ОГА, ГУ ​​«Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», ГУ НП в Луганской области, Луганскому пограничному отряду имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, председателям РГА, городским головам, председателям ОТГ, руководителям учреждений первичной медико-санитарной помощи усилить мероприятия по проведению противоэпидемического расследования, обследования и контроля в ячейках распространения COVID-19, в частности относительно надзора за лицами, общавшимся с больным, разъединения контактных лиц, организации экстренной профилактики среди лиц, которые предположительно могли быть инфицированы, организации текущей и заключительной дезинфекции в эпидемических очагах, санитарно-просветительной работы с населением.