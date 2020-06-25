В Ровно подожгли элитный внедорожник чемпиона мира по кикбоксингу: фото

В Ровно неизвестные подожгли автомобиль BMW X5, который принадлежит чемпиону мира по кикбоксингу Роману Кролю.

Об этом сообщает “Ровно вечернее”.

Авто находилось на стоянке. Пожар заметил охранник, он смог самостоятельно потушить огонь, который повредил лишь переднюю часть внедорожника. Прибывшая на место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагмент тряпки и обгоревшую емкость с остатками горюче-смазочных материалов. По факту поджога начато расследование.

Кроль является мужем двукратной чемпионки Европы по легкой атлетике Натальи Прищепы-Кроль. В настоящее время он занимается тренерской деятельностью.

Ранее “источник” сообщал, что в Харькове задержали поджигателя авто известной блогерши.