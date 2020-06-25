В Днепре авто смяло в жутком ДТП, погиб ребенок: фото и видео

В четверг, 25 июня, в Днепре произошла масштабная авария – на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской в Индустриальном районе столкнулись Mercedes-Benz Vito с грузовиком DAF. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и 14-летний мальчик. Еще одного мальчика с травмами госпитализировали в больницу.

Как передает “источник”, об этом говорится в сообщении на сайте ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место аварии, спасатели установили, что ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей, а именно: “Mercedes-Benz Vito”, который перевозил ульи с пчелами, и грузовика “DAF”, загруженного песком.

Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы.

В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса мужчина, 1969 года рождения и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения.

Пострадавших детей с различными травмами госпитализированы в Областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу №6. Позднее при сверке с врачами установлено, что мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.

Также сотрудники аварийно-спасательной части собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 24 июня, на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло жуткое ДТП – легковушка столкнулась с автоцистерной DAF.