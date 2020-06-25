Готов усыновить: в деле о смертельном ДТП с Ефремовым новый поворот

Российский актер Михаил Ефремов, ставший причиной ДТП в котором погиб курьер Сергей Захаров, готов усыновить его осиротевших детей.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в эфире радио “Эхо Москвы”.

Юрист добавил, что Ефремов готов отбывать наказание в тюрьме. В то же время он заявил, что актер готов максимально помочь детям погибшего водителя.

“Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне“, – сказал Пашаев.

При этом ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Ефремов якобы пытался наложить на себя руки, адвокат назвал чьей-то фантазией.

Как сообщал “источник”, ранее Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов, в тот роковой вечер 8 июня в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, чтобы помочь другу из Украины. Он обратился к актеру за помощью, поскольку его родственники попали в больницу.