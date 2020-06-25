Коломойский вступает в бой: против Порошенко могут открыть дело из-за национализации “ПриватБанка”

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката олигарха Игоря Коломойского об открытии уголовного производства в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как передает “источник”, об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление адвоката Коломойского Владимира Лысенко.

По словам Лысенко, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, в которых говорится о том, что якобы было определенное вмешательство при национализации ПриватБанка.

“… Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по статьям ч.2 ст. 206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст. 231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК “, – назвал адвокат статьи, по которым открыто уголовное производство в отношении должностных лиц.

Также адвокат Коломойского сообщил, что Офис генпрокурора не отреагировал на данное заявление олигарха, а потому было подано заявление в Печерский районный суд Киева об обязательстве Офисе генпрокурора внести сведения по этому заявлению.

“Жалоба была удовлетворена, соответственно следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц Офиса генпрокурора внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований“, – рассказал адвокат.

Как сообщал “источник”, Конституционный суд Украины возобновил дело, в результате которого закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц может быть признан неконституционным, а национализацию “ПриватБанка” могут отменить.