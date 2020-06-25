Тайная семья, три “Оскара” и дружба с Фиделем Кастро: 5 фактов о Жаке Кусто, которые вас удивят

25 июня 23 года назад не стало Жак-Ива Кусто – французского изобретателя, исследователя и режиссера фильмов о Мировом океане. Вместе с Эмилем Ганьяном Кусто изобрел акваланг, позволивший дайверам погружаться в воду дольше и глубже, чем когда-либо прежде. На его счету много другого снаряжения, включая системы освещения и подводные камеры, которые аквалангисты используют до сих пор. Но кроме большого вклада в изучение океана, Жак-Ив Кусто имеет уникальную историю жизни, которой хватило бы на несколько экранизаций. theLime нашел пять фактов, которые стоит узнать о Капитане Кусто.

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Кусто стал аквалангистом “благодаря” страшной аварии

Жак-Ив Кусто рано научился плавать, с детства чувствовал связь с морем, но больше всего мечтал стать летчиком. Когда в 1936 году амбициозный 25-летний юноша решил поступить в Академию морской авиации, страшная авария на горном серпантине заставила его пересмотреть жизненные планы. Жак-Ив сломал десяток костей, повредил легкие, а его правую руку парализовало. Травмы были настолько серьезным, что врачи предлагали ампутацию. Однако Кусто отказался от калечащей операции, выбрав долгое и болезненное выздоровление. Чтобы восстановить подвижность, он каждый день плавал в Средиземном море, и однажды взял с собой очки для подводного плавания. Нырнув под воду, Кусто впервые рассмотрел морское дно, после чего осознал свое новое призвание.

Кусто был участником французского Сопротивления

Перед началом Второй мировой войны Жака Кусто завербовали французские разведывательные службы. Когда после падения Парижа в 1940 году коллаборационистский режим Виши взял под контроль половину страны, он присоединился к движению Сопротивления, сообщая союзникам о передвижениях итальянских войск. За свои усилия Кусто впоследствии был награжден несколькими медалями, включая Орден почетного легиона – высший знак признания особых заслуг перед Францией. После окончания войны Кусто продолжил служить стране, помогая флоту расчищать морские пути от подводных мин.

Кусто арендовал корабль “Калипсо” всего за 1 франк год

В 1948 году Жак-Ив Кусто опубликовал первую книгу “18 метров воды”, и она так впечатлила британского филантропа Лоэла Гиннеса, что тот выкупил старый британский тральщик и сдал его изобретателю в аренду за символический 1 фунт в год. Кусто окрестил корабль “Калипсо”, переоборудовал его в мобильную лабораторию для полевых исследований и использовал для дайвинга и съемок. Так корабль обзавелся вертолетной площадкой, научным оборудованием, спущенным на 3 метра под ватерлинию отсеком для подводного наблюдения и мини-подлодками, разработанными Кусто. За год до смерти Кусто в порту Сингапура “Калипсо” столкнулся с баржей и затонул. В течение многих лет новые владельцы корабля работают над его восстановлением, чтобы он снова смог исследовать моря.

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Фидель Кастро был фанатом Кусто

В 1985 году Кусто и его команда отправились на Кубу, чтобы исследовать уникальную популяцию омаров в стране. Там Кусто пришлось пригласить Фиделя Кастро на ужин на своем корабле. Кастро, как оказалось, симпатизировал исследователю и слышал о его достижениях, потому позволил ему освободить 80 политзаключенных. Кусто и его команда также получили еще одну уникальную возможность: они стали первыми не кубинцами, которые прошли через залив Гуантанамо после Карибского кризиса 1962 года.

У Кусто есть три премии “Оскар”

Книга Кусто “В мире безмолвия” разошлась тиражом более 5 млн экземпляров и была переведена на 22 языка. Фильм с тем же названием в 1957 году получил “Оскар” как лучшая документальная картина, но одной наградой исследователь не ограничился. “В мире безмолвия” также получил главный приз на Каннском кинофестивале, чего за 48-летнюю историю фестиваля не добивался ни один документальный фильм. Второй “Оскар” Кусто получил за лучший игровой короткометражный фильм “История золотой рыбки” (1960), а третий – за лучший документальный полнометражный фильм “Мир без солнца”. “Мы делаем не документальные фильмы. Мы делаем приключенческие”, – объяснил он популярность своих работ.

У Кусто была тайная семья

Любовь Жак-Ива Кусто и Симоны Мельхиор, на которой он женился в 1937 году, стала притчей во языцех. Женщина участвовала в экспедициях на его корабле “Калипсо”, помогала финансировать проекты и даже продавала семейные драгоценности, чтобы купить топливо для корабля. Симона так хорошо заботилась об экипаже Калипсо, что они прозвали ее “Пастушкой”. Каково же было удивление публики, когда в 1991 году 81-летний Жак объявил, что у него есть не только другая женщина, но и целая тайная семья с двумя детьми. Через год после смерти Симоны от рака Кусто раскрыл миру свои давние отношения с Франсин Триплет, на которой позже женился.

Жак-Ив Кусто и Франсин ТриплетФото: Getty Images