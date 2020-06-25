У медиков не было ничего: в Харькове разгорелся скандал вокруг смерти парня, видео

Вечером в среду, 24 июня, в Харькове на стадионе “Металлист”, на одном из мини-футбольного полей стало плохо 25-летнему иностранцу, который играл в футбол, позднее он умер.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “footballua.tv”.

Парень бежал, упал и больше не поднялся. На место прибыла “скорая помощь”. Врачи более часа пытались его реанимировать, но парень умер не приходя в сознание.

Пользователи в соцсетях пишут, что в карете скорой не оказалось дефибриллятора. Через 20 минут приехала вторая машина экстренной помощи, в которой был неисправен дефибриллятор. 40 минут парня “откачивали” вручную, но безрезультатно.

Известно, что умерший – иностранец, приехавший из Ирака.

“История о нашей медицине. Вчера вечером в Харькове, во время игры в футбол, стало плохо 25-летнему парню. Он – гражданин одной из арабских стран. Скорая, приехавшая на вызов, не смогла ему помочь, потому что у нее был сломан дефибриллятор. Вторая бригада медиков приехала только через час. Когда уже было поздно и парень умер от остановки сердца“, – рассказали подробности трагедии в Telegram-канале “Teza”.

Как сообщал “источник”, 14 июня скончался председатель Деснянской райгосадминистрации в городе Киеве Давид Шатиришвили. Топ-чиновник ушел из жизни из-за осложнений, вызванных хронической болезнью.