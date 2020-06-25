На Луганщине продолжается строительство амбулаторий в сельской местности

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации от 12.06.2020 № 432 объем расходов бюджета развития, направляемых на строительство объектов в 2020 году составляет 154, 6 млн грн, с учетом софинансирования 20 инвестиционных проектов, которые реализуются за счет средств государственного фонда регионального развития на сумму 33, 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Также в рамках реализации мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности в области реализуется 11 инвестиционных проектов на сумму 57, 2 млн грн, в том числе софинансирование из местных бюджетов – 12, 8 млн грн.

Так, начато строительство амбулаторий общей практики семейной медицины в с. Лесная Поляна Марковского района и с. Большая Черниговка Станично-Луганского района.

Уже разработана проектная документация и проведены тендерные процедуры по строительству амбулаторий общей практики семейной медицины в пгт. Лозно-Александровка, с. Широкий Станично-Луганского района и с. Подгоровка Старобельского района.

Завершается строительство сельских врачебных амбулаторий общей практики – семейной медицины в с. Колядовка, Новоайдарского района, с. Лиман (с учетом жилья для врача) и с. Чмыровка Старобельского района.