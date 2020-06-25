У звездного украинского баскетболиста НБА диагностирован коронавирус

У баскетболиста команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) “Сакраменто Кингз” Алексея Леня диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, болезнь также выявлена у одноклубника украинца Джабари Паркера. Отмечается, что 27-летний Лень сдал тест на коронавирус во вторник, 23 июня, а американец – несколько дней назад.

Алексей перешел в “Сакраменто Кингз” в феврале этого года из “Атланты Хоукс”. За новую команду украинец успел сыграть 9 матчей. В среднем за игру он набирал в них 6,6 очка.

Лень является воспитанником луганского баскетбола. В Украине он успел поиграть за “Днепр”.

Ранее “источник” сообщал, что украинский баскетболист провел феерический матч в НБА.