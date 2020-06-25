Какие дороги хотят отремонтировать в нынешнем году в Сватовском районе

Во вторник, 23 июня, глава Сватовской райгосадминистрации Валерий Честных и председатель Сватовского районного совета Вита Слипец посетили с рабочей поездкой г. Северодонецк с целью обсуждения путей решения некоторых проблемных для района вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Сватовской РГА.

Первая официальная встреча состоялась с начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области Павлом Цубером. Предмет разговора – ремонт дорог, пролегающих по территории района. Они находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Наиболее критическая ситуация на сегодняшний день – это состояние дорог, соединяющих г. Сватово и г.. Старобельск (трасса Н-26), г. Сватово и пгт Троицкое (автодорога Р-66) и села Первомайск, Свистуновка и Маньковка с районным центром (автодорога Т-13-07).

По словам главы областной дорожной службы, до конца этого года будет отремонтирован участок дороги Н-26 у с. Мостки (работы начнутся после проведения тендера), осуществлен капитальный ремонт участка 10 км автомобильной дороги Р-66 (вдоль с. Новониканоровка), на дороге Т -13-07 будет проведен ямочный ремонт и отремонтирован мост через. Хорин возле с. Свистуновка.

Проблема ремонта дорог также поднималась и во время встречи с председателем Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем. Учитывая важность обеспечения транспортного автосообщение г. Сватово с соседними районами, которые по проекту нового административно-территориального устройства войдут в состав Сватовского района, и определение Сватовской многопрофильной больницы опорным медицинским учреждением, руководитель области пообещал всестороннюю поддержку в решении этого вопроса.

На приеме у Сергея Гайдая также побывали и руководители Троицкого района.