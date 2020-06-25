Беременная Alyosha подчеркнула немалый животик облегающим платьем: фото

Украинская певица Alyosha вот-вот станет мамой в третий раз. И если в первые месяцы беременности она скрывала свое особое положение, то сейчас, когда живот уже заметен, она подчеркивает его облегающими нарядами.

На странице артистки в Instagram появилось фото, сделанное в лесу. Для прогулки на свежем воздухе звездная мамочка выбрала платье миди серого цвета, которое облегает в области животика. Свой повседневный лук Alyosha дополнила соломенной шляпкой и обувью на каблуках.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

“Какая сегодня ясная и солнечная погода! Отличный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку”, – подписала снимок певица.

Alyosha недавно призналась, что у них с Тарасом Тополей родится дочь. Но размер и форма живота не дает поклонникам и коллегам певицы покоя. Сначала они заподозрили, что певица беременна двойней, а теперь выдвинули новое предположение – артистка носит под сердцем мальчика.

“А вы уверены, что это девочка? Если бы не знала, то сказала бы, что 100 процентно мальчиковый животик. Очень красивая”, – написала телеведущая Маричка Падалко.

Фото: instagram.com/alyoshasinger