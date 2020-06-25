СМИ: северодонецкий коп, который выбросил свою супругу с балкона четвертого этажа, уволился из органов

Полицейский из Северодонецка, которого подозревают в том, что во время ссоры он выбросил свою жену с балкона, уволился из рядов полиции по собственному желанию.

Эту информацию Громадському радіо подтвердил источник.

«Да, сам уволился», – сказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, ссора в семье Коневых произошла в ночь на 8 июня. Свидетели в соцсетях рассказали, что сержант полиции Алексей Конев был пьян, и начал бить жену на глазах годовалой дочери. Когда она выбежала на балкон и стала звать на помощь – он выбросил ее с четвертого этажа. Соседи из дома напротив вызвали скорую и полицию. Девушку доставили в больницу. Впоследствии женщину перевели из реанимации в травматологию.