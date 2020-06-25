Вода несла деревья и сбивала с ног: очевидец раскрыла страшные детали потопа на Прикарпатье

Жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой области с ужасом рассказали, как в области началось наводнение.

Об этом рассказала в телефонном разговоре корреспонденту “источника” Юлия Попович, жительница села Ревное – одного из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Черновицкой области.

“Все произошло около шести вечера (во вторник 23 июня, – “источник”) буквально в считанные секунды: я была в летней кухне, вдруг послышался сильный шум. Выглянула – ручей на моих глазах выходит из берегов. Я побежала к соседям – предупредить, но вернуться назад уже не смогла. Улица превратилась в реку, которая сбивала с ног. Возвращалась уже городами. по улице потоком несло деревья, некоторые толщиной с ведро, даже с корнями, ветви, различный мусор … Какое-то бревно застряло между забором и ореховым деревом, начало обрастать мусором… Может, это и спасло. Образовалась плотина, которая отражала от дома поток, иначе деревянный дом мог бы не устоять – так и поплыл. Курятник поплыл вместе с курами, зацепился в конце огорода. Воды в дом зашло по немного, технику мы успели поднять – холодильник. У соседей хуже: им тоже нанесло мусора, но в таком месте, что вода пошла в дом. Полдома ила, они его ведрами черпают и выливают в окна. Такой беды я не помню. Помню. что-то похожее было в 1991-м в. Но сейчас страшнее. Наше село подтапливало со стороны реки Прут, а сейчас – со стороны леса. Картофель в огороде у меня был – до бедра высотой. А сейчас из ила торчат верхушки в пять сантиметров, и то не везде. И курятник перекошен над всем этим, как надгробие. Страшно ... “, – раскзала женщина.

Подробнее о происходящем в затопленных наводнением регионах, читайте в материале “источника”: Сейчас страшнее, чем было в 1991-м: кто остановит бензопилу, которая уничтожает леса в Карпатах.