Болезнь не отступила: свежие цифры по коронавирусу в Киеве на 25 июня

В Киеве по состоянию на утро, 25 июня, выявлено 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки количество киевлян с коронавирусной болезнью выросло еще на 81 человека.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала городского главы Киева Виталия Кличко.

Так, сообщается, что за прошедшие сутки в столице заболели:

51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет

23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет

3 девочки от 2 до 14 лет и 4 мальчика от 7 до 17 лет.

Также заболели трое медиков.

“В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в сутки 33 человека. Всего коронавирус победили 1473 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12 и в Шевченковском районе – 9 случаев “, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, в Украине за сутки, 24 июня, зафиксировали 994 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего вирус в Украине выявили у 40 008 человек.