На Донбассе завершился сплав по Северскому Донцу, посвященный Дню отца. ВИДЕО

На Донбассе ко Дню отца устроили пятидневный сплав по Северскому Донцу на надувных лодках. Назвали его “Эко-папа может все”. В сплаве приняли участие десять команд: отцы со своими детьми из Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Суспільне.Донбас

Сплав стартовал в селе Дроновка в Донецкой области, а завершился в Лисичанске. В течение пяти дней участники сплава жили в палатках, рыбачили, готовили пищу на костре, снимали интересные моменты.

Участник сплава Богдан рассказал, что больше всего ему запомнились вечера перед костром и истории, которые рассказывали друг другу.

“Мне больше всего запомнилось, как мы рыбачили, плавали на лодке. Самое интересное было то, когда мы сидели вечером рассказывали друг другу истории. Я научился грести, разжигать костер”, – рассказал парень.

Участники проекта “Эко-папа может все” во время заплыва посетили 12 населенных пунктов Донецкой и Луганской, расположенных у Северского Донца. Снаряжение, которым они пользовались, приобрели за деньги благотворителей.

“Проект создан для того, чтобы объединить родителей и детей, именно пап. Этим сплавом мы дали им возможность пообщаться. В течение этих пяти дней они находились в одной лодке, вместе готовили, вместе разводили костер. Мы боролись с браконьерами, собирали мусор на пляжах, полезно проводили время “, – рассказал председатель общественной организации” Клуб Рыбаков Украины-UaFishingClub “Ярослав Бойко.