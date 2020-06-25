В Украине начали стремительно дешеветь ягоды: сколько стоят клубника и малина

В Украине сохранилась тенденция по снижению оптовых цен на ягоды, которая началась во всех регионах страны в минувшие выходные.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте “АПК Информ”.

Так, по состоянию на 23 июня средняя оптовая цена на малину в южных регионах Украины за сутки упала на 20 грн/кг, и сейчас ягоду предлагают по 80 грн/кг.

Такая же тенденция наблюдалась и в ценах на ежевику, а вот цены на малину упали почти в два раза за неделю. Продолжают снижаться цены на крыжовник и красную смородину. Крыжовник мелким оптом продают по 40 грн/кг, а красная смородина в среднем стоит 60 грн/кг.

Эксперты уточняют, что малина и ежевика пока продаются в ограниченных объемах. Это связано с тем, что потребители сейчас активно закупают черешню и землянику садовую (клубнику), цены на которые достигли своего минимума.

Сейчас же цены землянику садовую установились на отметке в 35-45 грн/кг.

Напомним, что цены на овощи и фрукты в Украине сохраняются на высоком уровне из-за холодной весны.