Звезда сборной Украины забил сумасшедший гол в одном из лучших европейских чемпионатов: видео

Украинский полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский помог своей команды обыграть одного из лидеров итальянского чемпионата “Лацио” в матче 27-го тура.

Наш соотечественник отметился забитым мячом на 66-й минуте. Ему удался пушечный удар из-за пределов штрафной площади. Голкипер “Лацио” Тома Стракоша спасти гостей не смог. Так счет стал 2:2. На 80-й минуте Жозе Паломино принес “Аталанте” победу.

Интересно, что по итогам игры Малиновский был признан авторитетным ресурсом WhoScored лучшим игроком матча. Он получил оценку 8,6.

Вот так Малиновский действовал в матче с “Лацио”. Момент с голом украинца можно посмотреть, начиная с временной отметки 2:25.

Ранее “источник” сообщал, что в клубе звезды сборной Украины произошла смертельная трагедия.