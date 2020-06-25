На затопленной Буковине водитель решился на отчаянный поступок и “прославился”: видео

В затопленной наводнением Черновицкой области водитель микроавтобуса решил проехать тем местом, где была дорога. Однако его попытка не увенчалась успехом – транспортное средство увязло в иле и утонуло в воде.

Соответствующее видео очевидцы происшествия опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

“Там, где была дорога в Черновицкой области – теперь озера. Житель села Острица решил объехать наводнение привычным путем. Результат – на втором видео. Ну теперь можно подаваться на премию Дарвина“, – прокомментировали видео.

Напомним, жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой области с ужасом рассказали, как в области началось наводнение.

Также подробнее о происходящем в затопленных наводнением регионах, читайте в материале “источника”: Сейчас страшнее, чем было в 1991-м: кто остановит бензопилу, которая уничтожает леса в Карпатах.