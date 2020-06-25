На Луганщине задержали организатора банды вымогателей

В Луганской области правоохранители задержали 42-летнего ранее судимого жителя Меловского района, который вместе с подельником требовали с граждан крупные суммы денег, применяя физическую силу и угрожая потерпевшим расправой над близкими людьми и уничтожением их имущества.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

17 июня 2020 в Главное управление Национальной полиции в Луганской области обратился житель Меловского района и сообщил о том, что из него неизвестные требуют несуществующий долг в сумме почти 6000 долларов США. При этом, вымогатели применяют к нему физическую силу, угрожая оружием и физической расправой над членами семьи заявителя и сожжением его автомобиля и дома в случае невыполнения им их требований и обращением в полицию.

Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что житель Меловского района, ранее судимый, не работающий, который находится на профилактическом учете как лицо, употребляет наркотические средства, вместе со своим подельником, жителем Донецкой области, организовали «преступный бизнес» – требовали деньги и драгоценности из граждан под угрозой убийства и уничтожение имущества. Потерпевший, который обратился за помощью в полицию, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, часть денег уже передал преступникам, а когда понял, если он даже выполнит их требования, они все равно на этом не остановятся, обратился в полицию за помощью.

Учитывая, что преступники, во время совершения преступления вели себя с пострадавшими дерзко и жестоко, при задержании организатора на «горячем» были задействованы сотрудники КОРДа.

Во время проведения санкционированных судом обысков у задержанного обнаружено и изъято пистолет Zoraki, помповое ружье, наркотические вещества и деньги.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по статье 189 УК Украины «Вымогательство» продолжается досудебное следствие. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.