С начала войны на Донбассе погибли 147 детей

На Донбассе в результате российской агрессии с 2014 года погибли 147 детей. Одной из главных причин гибели детей является подрыв на минах и других взрывоопасных предметах.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, передает РБК-Украина

Сообщается, что 24 июня Кислица выступил на открытых дебатах Совета безопасности ООН относительно детей и вооруженных конфликтов.

“По крайней мере 147 детей погибли во время российской вооруженной агрессии против Украины, которая была начата в феврале 2014 и продолжается до сих пор, тысячи детей нуждаются в помощи с проблемами физического и психического здоровья”, – говорится в заявлении.

Кислица отметил, что Украина является одной из самых пострадавших стран мира от мин и остатков взрывных устройств.

“Это одна из основных причин жертв среди детей, связанных с конфликтом, в результате чего многие дети становятся инвалидами на всю жизнь”, – добавил Кислица.