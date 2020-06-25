Гематомы по всему телу: под Николаевом мать зверски избила маленького ребенка, видео

В Николаевской области мать подозревают в избиении своего же годовалого ребенка. Во время инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает “источник”, об этом говорится в сюжете “ТСН”.

У ребенка, который ревел на руках матери, врачи обнаружили многочисленные гематомы. В данный момент ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Врачи говорят, что у девочки закрытая черепно-мозговая травма с множественными гематомами лица, тела, головы.

Интересно, что ранее горе-мать лишили родительских прав в отношении четырех старших детей.

Соцслужбы отмечают, что эта горе-мать, скорее всего, лишится прав и на пятого ребенка.

Сама же женщина на утро приехала в больницу, где начала доказывать, что в ту ночь не употребляла алкоголь и была трезвая, а дочь получила травмы из-за несчастного случая.

“Не била я ее. Упала она из коляски. На шее – полицейский забирал, насильно из рук выдирал, травмировал. Я ее пальцем не била. С коляски упала, не досмотрела”, – сказала она.

В свою очередь медики уверяют, что от падения на землю были бы ссадины.

Напомним, что на Прикарпатье полицейские по горячим следам задержали злоумышленников, которые похитили юношу и требовали за него выкуп.