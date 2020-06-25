Большая вода “смыла” железную дорогу на Прикарпатье: страшные видео стихии

Вот уже как третьи сутки на Прикарпатье спасатели работают над ликвидацией последствий наводнения. Там в результате катаклизма было заблокировано движение по автодорогам и железной дороге.

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Повреждена железнодорожная инфраструктура на участках Яремче-Микуличин и Микуличин-Ворохта. Поэтому со вчерашнего дня было временно остановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск. Работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути”, – отметил он.

Что касается дорог, то больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24.

Тем временем СМИ Закарпатья опубликовали кадры наводнения из Хуста.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новым видеообращением, в котором выразил соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны и пообещал пострадавшим финансовую помощь.