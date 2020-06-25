Когда украинцы смогут летать на отдых в Турцию: названа точная дата

Украина восстановит авиасообщение с Турцией с 1 июля, что должно дать толчок для восстановления туристической отрасли.

Как сообщает “источник”, об этом на своей странице в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли”, – отметил он.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что его страна сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

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