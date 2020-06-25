Начало кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 июня

Астрологи назвали четверг, 25 июня, днем начала кардинальных изменений. Нельзя совершать неприглядные поступки, интриговать, злословить, сплетничать и желать другим зла даже в мыслях – все это может негативно сказаться не на тех, против кого направлено, а на нас самих.

Овен (21.03 – 20.04)

Благоприятное время для общения с друзьями – даже если вы общаетесь с ними ежедневно и, казалось бы, давно все сказали друг другу, сегодня вам удастся узнать о них что-то новое и интересное.

Телец (21.04 – 21.05)

Не стоит даже пытаться выполнить намеченный на этот день план: затраченные усилия изрядно вас вымотают, но в результате окажутся до обидного напрасными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Неуверенность в своих силах, которую вы – неожиданно для себя – испытаете в этот день, может помешать вам замахнуться на серьезные профессиональные достижения.

Рак (22.06 – 22.07)

Пора расстаться с обидой, которая уже довольно долгое время мешает вам полноценно жить: отпустив плохие воспоминания, вы сами удивитесь тому, насколько легко станет у вас на душе.

Лев (23.07 – 21.08)

Не стоит искать тех, кто, по вашему мнению, может быть виноват в ваших проблемах и неприятностях, лучше начать с себя: сделав выводы из собственных ошибок, легче избежать их в будущем.

Дева (24.08 – 23.09)

Звезды настоятельно рекомендуют вам воздержаться от риска в любом его виде – в этот день он может оказаться особенно опасным занятием, которое приведет к потере всего, что вы имеете.

Весы (24.09 – 23.10)

Принимая важное решение, постарайтесь тщательно взвесить все за и против: поспешность в таком деле может стоит вам дорого – вы неминуемо совершите досадную ошибку.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Не стоит отклоняться от пути к цели, которую вы сами себе наметили: либо идите прямо, либо вовсе откажитесь от этой идеи: бросаясь из стороны в сторону, вы своего не добьетесь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В этот день нежелательно прислушиваться к чужим советам, от кого бы они ни исходили, но особенно нужно остерегаться малознакомых людей – жить своим умом и проще, и удобнее.

Козерог (22.12 – 20.01)

Нежелательно растрачивать энергию, отпущенную вам природой в этот день, на второстепенные дела, без которых вполне можно обойтись, – сосредоточьтесь на самой важной задаче.

Водолей (21.01 – 18.02)

Не стоит впадать в отчаяние из-за мелких проблем, которые могут возникнуть в этот день – скорее всего, уже завтра вы о них и не вспомните, а нервные клетки будут погублены зря.

Рыбы (19.02 – 20.03)

День благоприятен для романтических свиданий, объяснений в любви, назначения дня свадьбы, а отношения, начатые в это время, обещают быть длительными и счастливыми.

Как сообщал”источник”, ранее Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в июне 2020 года ждет успех.