День таможенника: красивые открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

В среду, 25 мая, в Украине отмечают один из самых старых праздников в независимой Украине – День таможенной службы, который установили еще в 1992 году.
“источник” публикует подборку оригинальных поздравлений.
В 2012 году произошло слияние таможенной службы с налоговой в Министерство доходов и сборов, а в 2014 году его переименовали в Государственную фискальную службу.
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Служить на таможне – нелегкое дело,
Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.
Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,
Проверишь, как следует – контрабандист.
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Раньше не было возможно
Поздравлять вас с Днем таможни:
То режимность, то секретность,
То забывчивость, то вредность,
То банкеты, то авралы,
То нагрянут генералы…
В общем, вечные проблемы;
Но теперь – другое время,
Что другие цели ставит;
И сейчас я рад поздравить
С днем таможни вас, ребята!
Это – честно! Это – свято!
***
На замке кордоны,
Контрафакту – нет!
Лишь нужному товару
Даешь зеленый свет!
Сегодня День таможни,
С праздником, родной!
Пусть счастье и удача
Всегда будут с тобой!
***
С днем таможенника поздравляем
И решимости железной, боевой,
Бдительности мудрой вам желаем
В службе строгой, государственной!
Жизни мы желаем вам достойной,
Мирных смен, спокойных снов,
Чтоб работа ваша на таможне
Заслужила много добрых слов!
***
Никого не пропуская с контрабандой к нам в страну,
Зорко службу вы несете каждый на своем посту,
Защищаете границу, словно собственный свой дом,
Вас сегодня поздравляем с профессиональным днем!
В день Таможни вам желаем выдержки и силы,
Чтобы труд нелегкий ваш вознаградили,
Чтобы слава о таможне ширилась повсюду,
Ну а мы ваши заслуги вечно помнить будем.
***
Праздник славный – День таможни!
Мы поздравить всех хотим,
Пусть все будет нынче можно,
Долгих лет вам, долгих зим!
Ты – границы повелитель,
Контрабанде дай отбой!
Пусть боится нарушитель,
И в Россию ни ногой!
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Предвосхитив врагов коварство,
Чтоб стало наше государство
Экономически стабильным
И в плане разных благ обильным,
Вы на посту, точней, на страже,
В извечно благородном раже,
Хоть избежать соблазнов сложно…
Короче, хватит! С Днем таможни!
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Пошлина и мыто
Текут в казну страны!
Твой труд и честь, и совесть
Стране и нам нужны!
С Днем таможни, с праздником!
Пусть везет во всем!
Хочу, чтоб полной чашей
Был всегда твой дом!
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Таможня – интересное место работы. Здесь буквально можно увидеть любые чудеса со всего мира. Я желаю тебе, чтобы эти чудеса не приносили неприятностей, чтобы тебе было с ними интересно работать! Чтобы было поменьше соблазнов, но при этом чтобы работа твоя достойно вознаграждалась державой – так чтобы ни тебе, ни кому-то другому не было от того обидно!
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Важность вашей профессии, дорогие таможенники, сложно не оценить: стальные нервы, сила духа, стойкость характера. Вы бережете наше здоровье и пополняете казну. Разрешите в ваш профессиональный праздник пожелать мудрости, спокойных рабочих дней, поменьше неразрешимых задач и глубочайшего уважения со стороны руководства. Пусть ваша профессиональная решимость и благородство помогают достигать целей.