День таможенника: красивые открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

В среду, 25 мая, в Украине отмечают один из самых старых праздников в независимой Украине – День таможенной службы, который установили еще в 1992 году.

“источник” публикует подборку оригинальных поздравлений.

В 2012 году произошло слияние таможенной службы с налоговой в Министерство доходов и сборов, а в 2014 году его переименовали в Государственную фискальную службу.

***

Служить на таможне – нелегкое дело,

Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.

Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,

Проверишь, как следует – контрабандист.

***

Раньше не было возможно

Поздравлять вас с Днем таможни:

То режимность, то секретность,

То забывчивость, то вредность,

То банкеты, то авралы,

То нагрянут генералы…

В общем, вечные проблемы;

Но теперь – другое время,

Что другие цели ставит;

И сейчас я рад поздравить

С днем таможни вас, ребята!

Это – честно! Это – свято!

***

На замке кордоны,

Контрафакту – нет!

Лишь нужному товару

Даешь зеленый свет!

Сегодня День таможни,

С праздником, родной!

Пусть счастье и удача

Всегда будут с тобой!

***

С днем таможенника поздравляем

И решимости железной, боевой,

Бдительности мудрой вам желаем

В службе строгой, государственной!

Жизни мы желаем вам достойной,

Мирных смен, спокойных снов,

Чтоб работа ваша на таможне

Заслужила много добрых слов!

***

Никого не пропуская с контрабандой к нам в страну,

Зорко службу вы несете каждый на своем посту,

Защищаете границу, словно собственный свой дом,

Вас сегодня поздравляем с профессиональным днем!

В день Таможни вам желаем выдержки и силы,

Чтобы труд нелегкий ваш вознаградили,

Чтобы слава о таможне ширилась повсюду,

Ну а мы ваши заслуги вечно помнить будем.

***

Праздник славный – День таможни!

Мы поздравить всех хотим,

Пусть все будет нынче можно,

Долгих лет вам, долгих зим!

Ты – границы повелитель,

Контрабанде дай отбой!

Пусть боится нарушитель,

И в Россию ни ногой!

***

Предвосхитив врагов коварство,

Чтоб стало наше государство

Экономически стабильным

И в плане разных благ обильным,

Вы на посту, точней, на страже,

В извечно благородном раже,

Хоть избежать соблазнов сложно…

Короче, хватит! С Днем таможни!

***

Пошлина и мыто

Текут в казну страны!

Твой труд и честь, и совесть

Стране и нам нужны!

С Днем таможни, с праздником!

Пусть везет во всем!

Хочу, чтоб полной чашей

Был всегда твой дом!

***

Таможня – интересное место работы. Здесь буквально можно увидеть любые чудеса со всего мира. Я желаю тебе, чтобы эти чудеса не приносили неприятностей, чтобы тебе было с ними интересно работать! Чтобы было поменьше соблазнов, но при этом чтобы работа твоя достойно вознаграждалась державой – так чтобы ни тебе, ни кому-то другому не было от того обидно!

***

Важность вашей профессии, дорогие таможенники, сложно не оценить: стальные нервы, сила духа, стойкость характера. Вы бережете наше здоровье и пополняете казну. Разрешите в ваш профессиональный праздник пожелать мудрости, спокойных рабочих дней, поменьше неразрешимых задач и глубочайшего уважения со стороны руководства. Пусть ваша профессиональная решимость и благородство помогают достигать целей.