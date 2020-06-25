Под Кропивницким в жутком ДТП погибло много людей: первые подробности и фото

В среду, 24 июня, на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло жуткое ДТП – легковушка столкнулась с автоцистерной DAF.

Как сообщает “источник”, об этом пишет УНН.

Авария произошла около 21:00. В легковом авто Honda находились четверо пассажиров, все погибли.

По предварительной информации, среди жертв – трое мужчин, одна женщина. Спасатели деблокировали тела погибших.

На месте происшествия работали следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщал “источник”, 24 июня утром под Киевом на Старообуховском шоссе в аварию попал пассажирский автобус и автомобиль Opel Astra, один из водителей погиб. Opel вылетел на встречку.

Ранее в столичном микрорайоне Троещина нетрезвый водитель устроил дорожно-транспортное происшествие на остановке общественного транспорта, после чего его пришлось защищать от самосуда.