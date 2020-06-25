Погода будет свирепствовать, но не везде: прогноз по Украине на 25 июня

По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июня, на западе Украины, а также в Одесской области и в Крыму ожидаются дожди, местами грозы.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

На остальной территории страны – преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем составит от +22 градусов на западе до +30 на юге страны, а ночью – от +13 на западе до +19 на юге.

Наиболее прохладно днем будет в Ивано-Франковской и Тернопольской областях (+22..+25 градусов), а теплее всего – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях (+28..+30 градусов).

Гидрометцентр предупреждает, что в ночь с 24 на 25 июня ожидается повышение уровня воды в Днестре до отметок 900 – 950 см с затоплением сельхозугодий в некоторых регионах.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды на лето.