“Прочит” богатство и урожай: какой праздник 25 июня и что нельзя делать

25 июня в народном календаре Украины отмечают день Петра Афонского и Онуфрия Великого. Свои именины празднуют Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

История праздника

Онуфрий великий жил в пол­ном оди­но­че­стве в ди­кой пу­стыне целых шестнадцать лет.

В мо­ло­до­сти он воспитывался в монастыре. После того как он узнал от старцев монастыря о тяжелой и высокой жизни пустынников, Онуфрий захотел стать один из них.

Ночью он тайно покинул монастырь и увидел перед собой яркий луч света. Молодой Онуфрий испугался, но голос ангела предложил ему продолжить пусть. В пустыне Онуфрий нашел пустынника и стал его учеником. Тот учил его духовной борьбе и борьбе с искушениями. Когда Онуфрий был готов – пустынник оставил его одного.

Фото: Википедия

Через время у пещеры, где жил Онуфрий, выросла пальма и появился источник воды. Двенадцать веток пальмы поочереди давали финиковые плоды, так что преподобный Онуфрий не нуждался в воде и еде. В тени он мог прятаться от жары, а ангел приносил ему хлеб и каждые выходные причащал его.

Преподобному Онуфрию молятся о всех нуждах, особенно же о приобретении духовных добродетелей, а также о сохранении от внезапной смерти.

Приметы в праздник

Считалось, что к Онуфрию нужно закончить первый покос сена. Девушки и парни собирались на самых высоких холмах селения и просили у Онуфрия помощи: просили хорошего урожая и больше солнечных дней.

В этот день рекомендуется молиться и быть смиренным.

Запреты в праздник

Считается, что в этот день нельзя выносить мусор из дома, иначе можешь выкинуть счастье.