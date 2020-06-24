В Украине нашли скелет ребенка, пролежавшего под землей сотни лет: фото

В Нежине (Черниговская область) во время строительных работ нашли скелет ребенка.

Как пишет “источник”, об этом сообщает местное издание “Ніжин.City”.

Он пролежал под землей сотни лет. Как рассказал издаю археолог Иван Кедун, строительство в границах охранных археологических территорий проводится всегда под наблюдением археологов.

“Это скелет ребенка. Небольшой. Ориентировочно до 3-х лет. Поскольку даже кости черепа полностью не срослись. Жаль кости скелета сохранились полностью. Частично уничтожены в ходе предыдущих строек. Актуальным остается вопрос – это одинокое захоронения или часть неизвестного ранее кладбища? Скелет будет изучаться”, – рассказал археолог.

Он предположил, что ребенок мог жить во времена Нежинской крепости.

Во время раскопок на территории Нежина, по словам Ивана Кедуна, часто находят человеческие захоронения, ведь в разный период, и в разных местах города были кладбища.

Как писал “источник”, в Исландии, в муниципалитете Фьярдабиггд, археологи нашли старейшее поселение викингов. Находка является свидетельством того, что заселение острова началось за много лет до официально принятой даты.