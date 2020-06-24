В NASA показали, как выглядит закат Солнца на других планетах: впечатляющее видео

Ученые из NASA показали, как на других планетах выглядит закат Солнца. Для этого они создали специальную программу-симулятор.

С его помощью планетологи сделали видео, которое показывает закат Солнца на Марсе, Венере, Уране, а также на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. Как пишет “источник” об этом сообщают в пресс-релизе NASA.

Все виды показаны с привычного для человека ракурса – если бы мы стояли на поверхности планеты и наблюдали как солнце уходит за горизонт. Необычно то, что почти все закаты совсем не похожи на земные.

На Уране он синий, на Титане от желтого плавно переходи в красный.

Стоит отметить, что данный симулятор предназначен не только для “игры”, но и для серьезных действий. Он должен помочь ученым понять, как движется свет через космические объекты и то, как он с ними взаимодействует. Если все пройдет успешно, то в будущем сотрудники NASA планируют отправить зонд с таким аппаратом на Уран. Благодаря наблюдением за изменением света, ученые смогут определить химический состав планеты.

Как писал “источник”, профессор Жан-Марк Салотти из Национального политехнического института Бордо во Франции пришел к выводу, что для создания цивилизации на Марсе необходимо как минимум 110 человек.