“Реал” одержал важнейшую победу в чемпионате Испании

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” обыграл “Мальорку” со счетом 2:0 и вышел на первое место.

Победу королевскому клубу принесли голы Винисиуса Жуниора и Серхио Рамоса.

В следующем туре “Реал” на выезде встретится с “Эспаньолом”. Матч состоится 28 июня.

“Реал” Мадрид – “Мальорка” – 2:0 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор (19), Рамос (56)

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 83), Модрич (Асенсио, 71), Бэйл (Иско, 71), Вальверде, Азар (Кроос, 62), Бензема (Мариано Диас, 83).

“Мальорка”: Рейна, Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар, Баба (Ромеро, 83), Кубо, Фебас (Севилья, 61), Дани Родригес, Посо, Лаго Джуниор (Салибур, 70), Будимир (Эрнандес, 61).

Предупреждения: Будимир (8), Рамос (35), Модрич (46), Менди (80), Кроос (87).

Ранее сообщалось, что в 29-м туре чемпионата Испании “Реал” разгромил “Валенсию”.