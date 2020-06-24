Рай на Синевире: появились красочные фото одного из крупнейших озер Украины

В сети появились яркие фото озера Синевир – одного из крупнейших озер Украины.

Как пишет “источник”, фото выложил Сергей Наумович на своей странице в Facebook.

На фото видно красивую зелено-голубую воду озера и пейзажи вокруг. Автор пишет, что в этом году дорожка, которая проходит по всему периметру озера, не успевает высыхать от дождей.

Кроме этого, указывает Сергей и на проблему. Он пишет, что “ФОП, который уполномочен поставить шлагбаум у подножья горы и собирать с каждого взрослого по 30 грн и плюс по 75 грн с каждого легкового автомобиля, процветает, цветёт и пахнет”, но при этом, за последние пять лет здесь ничего не поменялось.

Фото: Сергей Наумович

Фото: Сергей Наумович

Также автор публикации пишет, что приезжают сюда в основном местные, что видно по номерам машин. “На стоянке почти все машины с номерами «АО». Закарпатская область. То есть в основном местные. Где-то каждая двадцатая машина будет из «дальних» регионов – «АА» (Киев), «АІ» (Киевская область), реже – «АХ»(Харьковская область) и «АЕ» (Днепропетровска). Ещё реже – «ВН» (Одесская)”, – рассказывает Сергей.

Фото: Сергей Наумович

Как писал “источник”, в прошлом году в Шотландии на озере житель Великобритании Стив Чаллис сделал снимок существа, внешне напоминающее знаменитое лох-несское чудовище. Он сделал несколько снимков, а затем из воды на мгновение появилось и само существо. После этого оно скрылось и больше не появлялось.