В Черновцах голыми руками поймали огромную рыбу на затопленном рынке: видео

В Черновцах на затопленном из-за паводка Калиновском рынке мужчина поймал огромную рыбу голыми руками.

Как сообщает “источник”, соответствующие видео размещены в Facebook на странице Chernivtsigram.

“Мужчина поймал на Калиновском рынке голыми руками рыбу“, – говорится в подписи под видео.

Пользователи соцсети прокомментировали случившееся.

“Рыба с икрой, отпустите, и так всю живность перебило непогодой“, – написала Ирина Колесник.

“Можно бы и отпустить. С голоду бы не умер“, – отметила пользователь с ником Антонина Николаевна.

“Отпустите рыбу, пусть живет“, – написала Svitlana Rai.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео потопа в Черновцах. На улицах образовались “гейзеры”, из-за поднятия уровня воды автомобилям трудно проехать, город превратился в большую реку.