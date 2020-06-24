“Ливерпуль” одержал яркую победу, сделав предпоследний шаг к чемпионству

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” разгромил “Кристал Пэлас” со счетом 4:0.

Победу мерсисайдскому клубу принесли голы Трента Александер-Арнольда, Мохамеда Салаха, Фабиньо и Садио Мане.

Чтобы впервые за последние 30 лет стать чемпионом, “Ливерпулю” осталось набрать два очка в оставшихся семи матчах. Впрочем, в следующем туре “Ливерпуль” на выезде сыграет с главным преследователем “Манчестер Сити”. Матч состоится 2 июля. Таким образом, “красным” для чемпионского титула достаточно будет сыграть вничью с “Сити”.

“Ливерпуль” – “Кристал Пэлас” 4:0 (2:0)

Голы: Александер-Арнолд (23), Салах (44), Фабиньо (55), Мане (69)

“Ливерпуль”: Алиссон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд (Уильямс, 74), Робертсон (Эллиот, 84), Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Мане, Салах, Фирмино (Минамино, 74).

“Кристал Пэлас”: Хеннесси, Сако, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Макартур (Ридевалд, 66), Таунсенд, Маккарти, Куяте (Миливоевич, 66), Заа (Майер, 15), Айю (Пьеррик, 84).

Ранее сообщалось, что в 30-м туре чемпионата Англии “Ливерпуль” не смог победить “Эвертон”.