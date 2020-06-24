В России на параде Победы заметили “воскресшего” ветерана: фото

В среду, 24 июня, в России прошел перенесенный из-за эпидемии коронавируса парад Победы, во время которого заметили ветерана с Орденом Победы, которым были награждены лишь два десятка человек. На данное время все награжденные Орденом Победы покойные.

На это обратил внимание Святослав Батов на своей странице в Facebook.

“То, что ради пиара и пропаганды они согнали в тесный контакт огромное количество пожилых людей по всей стране и на оккупированных территориях Украины, уже никого не удивило. Но вот что заинтересовало: на параде в Санкт-Петербурге один из ветеранов (?) пришел с Орденом Победы. Но проблема в том, что этим орденом в свое время наградили менее 20 человек, в основном маршалов Советского Союза, командующих фронтами и нескольких иностранцев, последний из них умер несколько лет назад “, – пишет Батов.

“Тут 2020 и на тебе … И тут возникает вопрос, или на фото воскресший из мертвых Эйзенхауэр личной персоной или ряженый. Хотя кого это в России когда-то интересовало …“, – резюмировал Батов.

Как сообщал “источник”, в оккупированном Севастополе на параде победы, который провели 24 июня, главный танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей.