На пляже в Одессе заметили “НЛО”: видео странного явления

Жительница Харькова, отдыхая на пляже в Одессе, сняла, как над морем завис странный яркий шар.

Видео явления опубликовали на странице сообщества “Харьков 1654” в Facebook.

“Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся”, – говорится в подписи к видео.

“Прожектор на корабле. Стоит статично. Все движение – дрожание рук оператора”, “Чудеса все же бывают и кто перестал в них верить – не умный”, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, в Бразилии люди случайно заметили момент падения неопознанного объекта, который упал в озеро возле Рио-де-Жанейро.

Ранее Министерство обороны США опубликовало 3 ролика, на которых якобы видно НЛО. Неопознанные объекты американские военные смогли снять при помощи инфракрасных камер.