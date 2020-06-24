Легенда “Шахтера” получил должность в руководстве клуба: подробности назначения и фото

Легендарный футболист донецкого “Шахтера” Дарио Срна стал футбольным директором клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Обязанностями хорвата будут: развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов. Прежде он входил в тренерский штаб наставника команды Луиша Каштру.

38-летний Срна в бытность футболистом выступал за “Шахтер” с 2003 по 2018 годы. Хорват является рекордсменом “Шахтера” по числу проведенных матчей – 536. В составе донецкого клуба он девять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины, восемь раз – Суперкубок. Также становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что защитник “Шахтера” женился на модели.