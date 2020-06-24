Какие смертельные наводнения пережила Украина с конца 90-х: инфографика

Снег и ливни весной делают свое дело, однако главный виновник катастрофических последствий наводнений в Украине – человек. Это касается прежде всего Закарпатья, где большая вода наносит значительный ущерб едва ли не каждый год. С 1998 года в Украине уже 6 масштабных наводнений, которые нанесли огромный ущерб людям.

Об этом идет речь в инфографике “Укринформа”.

Леса сдерживают потоки воды, однако вследствие их полной вырубки значительная часть осадков без естественных препятствий попадает в реки, которые не способны сразу принять такую массу воды. Так природа мстит за вырубку карпатских лесов, а еще за горы мусора и спрямление рек.

Как сообщал “источник”, ранее из-за обильных ливней затопило курорт “Буковель” в Ивано-Франковской области.