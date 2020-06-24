В Индии раскопали древние “гробницы” необычной формы: фото загадочной находки

В индийской деревне Кодуманал при проведении земляных работ обнаружили 250 таинственных мегалитических сооружений.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание The Hindu.

Странные мегалитические сооружения были обнаружены недалеко от реки Нойял. Местные жители уведомили об этом власти, после чего в деревню прибыл археолог, под руководством которого были проведены раскопки.

Всего в деревне было обнаружено 250 загадочных кругов, которые были сложены из крупных камней. Их точный возраст пока не определен. Однако руководитель раскопок отметил, что в этом месте располагался довольно крупный населенный пункт, который процветал примерно с V по I века до нашей эры.

Внутри большинства мегалитических кругов были обнаружены каменные саркофаги и погребальные предметы, в том числе горшки и чаши.

Саркофаги имеют правильную прямоугольную форму и напоминают ящики. В некоторых кругах такие ящики оказались довольно массивными. Их длина составляет около шести метров, а ширина – примерно два метра.

Предполагается, что мегалитические круги могли быть своего рода гробницами. Самые крупные из них, вероятно, принадлежали главе общины.

Горшки и чаши, как было установлено в ходе проведения исследований, изначально были наполнены зерном. Таким образом, местные люди верили в загробную жизнь и снабжали умерших запасом еды.

Каменные саркофаги ориентированы строго на восток и запад. Внутри кругов также были найдены различные артефакты: бисер, кусочки золота, бронзовые иглы, плитка, фрагменты сердолика, кварца и яшмы. Кроме того, был найден череп животного (вероятно, волка или собаки).

Найденные мегалитические сооружения, предположительно, являются символами веры древних людей в загробную жизнь.

Как сообщал “источник”, ранее в Саудовской Аравии в разграбленной гробнице археологи обнаружили древнеегипетские артефакты.