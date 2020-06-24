Выла от боли и металась на кровати: в Луцке девочка умерла в больнице на руках у родителей

В Луцке умерла 5-летняя Вика Смаль, в халатности подозревают медиков.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Обозреватель”.

11 июня девочка почувствовала себя плохо. С утра она была на занятиях танцами. Потом родители заметили утомленность дочери, но списали на жару. Однако к вечеру у Вики поднялась температура до 37,4, а на следующий день уже вечером было 39. Родители вызвали скорую.

Врач приехала, прослушала легкие, но ничего не обнаружила. Поскольку температура была под 40, доктор посоветовала отвезти девочку в больницу.

Вику положили в Волынскую областную инфекционную больницу в Луцке. Начали колоть антибиотики. Поскольку были выходные, то за два дня девочку успели осмотреть четыре дежурных врача. Мама видела, что дочке становилось все хуже. Ее мучили боли в животе.

Белки глаз у девочки стали желтыми. Сначала Вика терпела и только стонала от боли, а потом начала выть. Медики сказали, что это высокий ацетон и нужно давать ребенку больше пить.

За все время никто не предложил сделать ребенку рентген.

И только четвертый дежурный врач, женщина, обратила внимание на состояние Вики. Она первая посмотрела результаты анализов и сказала, что у ребенка плохие печеночные пробы, повышен билирубин.

У Вики уже были проблемы с печенью, отказывали почки, моча была темно-коричневой, а потом и вовсе она не могла сходить в туалет.

Только в понедельник, когда врачи поняли, что с ребенком происходит что-то не то, вызвали хирурга из областной детской больницы. Он сказал срочно сделать рентген легких. На нем обнаружилось, что у Вики легкие серьезно повреждены.

Но даже тогда врачи не видели оснований переводить ее в реанимацию. И уже во второй половине дня, когда мама снова стала просить посмотреть ребенка, медики срочно ее отправили туда.

“Нам тогда сказали, что состояние тяжелое, надежды нет. В легких дочки уже была кровь. Ей дали кислородную маску, а потом подключили к ИВЛ. Она умирала у меня на руках, она задыхалась, я видела ее судороги, пальчики желтели, а ногти стали синими“, – сказала мама девочки.

Во вторник в больнице сообщили, что девочка умерла.

Результат ПЦР-теста на коронавирус оказался негативным.

В заключении о смерти говорится, что девочка умерла от двустороннего воспаления легких.

В Волынской областной инфекционной больнице утверждают, что проведут внутреннее расследование. Однако отмечают, что течение болезни у Вики было стремительным, а симптомов пневмонии в виде кашля не было, поэтому рентген не сделали сразу.

Как сообщал “источник”, ранее в Запорожье произошла жуткая трагедия в нелегальном детсаду – там умерла маленькая девочка, которой внезапно стало плохо.