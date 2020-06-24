Как выбрать идеального партнера для секса: гороскоп для всех знаков Зодиака

Найти своего партнера, с которым испытаешь счастье в супружеской жизни, — непростая задача. Одной из главных проблем здесь является правильный выбор будущего супруга, где огромную роль играет сексуальная совместимость. Астролог Марина Скади составила гороскоп, который основан на характеристиках типичных представителей знаков Зодиака, который поможет найти подходящего партнера, лучше разобраться в сексуальных пристрастиях друг друга и сделать вашу сексуальную жизнь счастливой и полноценной.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Началом всего Зодиака, является Овен, огненный знак – первый импульс, вспышка, искра. Его порыв непосредственный, смелый и решительный, но не долговечный. Быстро увлекается, но так же быстро остывает к партнеру.

Хорошая совместимость у Овна с представителями знаков стихии Огня – Овен, Лев и Стрелец, а также с воздушными знаками – Близнецы и Водолей, которые идеально подойдут Овну по темпераменту, будут усиливать его страсть, внутреннее горение, стимулировать развитие творческих талантов, что способствует гармонии в интимной сфере.

Телец

Тельцы стремятся к долгосрочным взаимоотношениям, постоянству и стабильности в личной сфере. Секс для Тельцов жизненно необходим, благодаря этому они накапливают в себе энергию и используют ее для оформления в реальную форму и материальный результат. Тельцам нужна романтика, красота и гармония, разнообразие цветов, красок, запахов, ощущений.

Форма, прикосновение, определение своего отношения к партнеру и есть проявление Тельца. Удовлетворение в интимной жизни Тельцы обретают с представителями стихии Земли – Тельцом, Девой, Козерогом и стихии Воды – Рак и Рыбы.

Близнецы

Интимные отношения Близнецы начинают быстро, особенно если партнер – вибрирующий Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) или искрящийся Огонь (Лев, Стрелец). С представителями этих знаков Зодиака, устанавливаются прочные связи, сохраняется длительность, увлечение.

Сексуальные привязанности являются свободными и разнообразными, что дает Близнецам оптимизм, силу, уверенность, решительность. И такие отношения Близнецы будут удерживать, проявлять гибкость и готовность отдавать партнеру даже больше, чем получают.

Рак

Рак в интимных отношениях стремится к максимальному наполнению энергией и теплом. Водная стихия знака Рака чистая и питательная, поэтому представители этого знака неразрывно связывают сексуальные и семейные отношения, часто определяют их цель, как развитие и появление детей.

По сексуальному темпераменту идеально подходят представители земной стихии – Телец и Дева, а также знаки стихии Воды – Рак, Скорпион, Рыбы. Вместе с одним из таких партнеров, Рак создаст идеальные условия для жизни, размножения и развития, а сексуальную жизнь – яркой и гармоничной.

Лев

Лев требует привязанности, несет ответственность за партнера, сразу же ставит сверкающие цели и определяет перспективы интимных взаимоотношений, мотивируется любовью и сексом. Солнце Льва светит ярко, у него все должно быть на высоком уровне, надолго удерживает тепло интимных взаимоотношений.

По темпераменту подходят представители огненной стихии – Овны, Стрельцы. Представители своего знака в сексе подходят, но сложности возникают. Знаки Воздуха – Близнецы и Весы, будут восхищаться Львом, обеспечат его потребность быть в центре и их интимные отношения будут яркими, что необходимо Льву для ощущения внутренней силы.

Дева

Дева – знак стихии Земли, стремится сберечь гармоничные интимные отношения, наиболее оптимальным и практичным способом, порой, забывая о романтике. Представители знаков Девы, Тельца и Козерога, понимают важность знаний и навыков, принимают системность Девы в сексуальной сфере, поэтому личные отношения с представителями земной стихии, для Дев окажутся удовлетворяющими.

Скорпионы и Раки – знаки стихии Воды, помогают Деве в адаптации к окружающему миру. С поддержкой одного из них, Дева создаст подходящие условия для жизни, подготовит новый этап взаимоотношений, раскроет свою природную мягкость и романтичность.

Весы

Весы – воздушная стихия, само название тонко передает характеристику знака Зодиака «или-или», определяет отношение, понятие о том, что считается нормой, правильным, приемлемым во всех сферах жизни, в том числе – в сексуальной. А уже это определяет степень гармонии, точности соответствия равновесию.

Прекрасная совместимость у Весов с Близнецами и Водолеями – интеллектуальный интерес послужит основой интимных отношений. С представителями своего знака отношения до стадии близких могут и не дойти, т.к. от долгих колебаний пропадает взаимный интерес. Огненные Львы или Стрельцы привлекут свей уверенностью и чутьем, поэтому Весы позволят им взять инициативу в свои руки.

Скорпион

Скорпион в интимной жизни, в сфере внутренних эмоций, ощущений стремится найти суть, глубокую причину связи с партнером. Есть склонность доводить отношения до крайних проявлений чувств. Обрести состояние удовлетворения Скорпиону помогут представители своего знака, а также Раки и Рыбы.

Водные знаки Зодиака способны тонко чувствовать настроение партнера, состояние окружающего мира, а это именно то, что нужно Скорпиону – чтобы понимали его без слов. Девы и Козероги способны привести внутреннее состояние Скорпиона в норму, смогут понять и принять его противоречивый характер и желания.

Стрелец

Стрелец – это символ огня, романтика, необъятные просторы, где нет границ, и ничто не сдерживает страсть. Овны, Львы и Стрельцы смогут получить заряд оптимизма и удовлетворения рядом с партнером – Стрельцом.

Представители огненных знаков Зодиака помогают друг другу наполниться внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое в сексуальных отношениях. Воздушные знаки – Весы и Водолеи, поддерживают увлечения Стрельца, помогают ему свободнее смотреть на интимные взаимоотношения, наслаждаться моментом и не ограничивать себя обязательствами.

Козерог

Козерог – это знак стихии Земли, сосредоточенность, собранность и проявленность в сжатии, ограничении. Представители ввозных знаков – Рыбы и Скорпионы способны растапливать лед (Козерог – это холодная земля, высушенная) мягко, терпеливо и нежно. Это те варианты, в которых чувственная сторона жизни Козерога может сложиться гармонично.

С Девами и Тельцами могут, со временем, развиться удовлетворяющие интимные отношения. Козерогу с Козерогом сложно до конца раскрыться, но в целом, сексуальная совместимость есть.

Водолей

Водолей знает нервные центры, у него есть эротическая интуиция. Всегда устремлен к новому, готов на авантюры и экстремальные приключения. Партнеру дает поддержку, вдохновение, безмерную заботу. В сексуальной сфере ничего не отрицается, все на высшем уровне, все с хорошими намерениями. Любовные отношения легко переходят в дружеские и наоборот. Скучно с Водолеем не будет, а тем более, если партнер является представителем воздушной стихии – Близнецы, Весы, Водолей или огненной стихии – Овен и Стрелец.

Рыбы

У Рыб живой непредсказуемый темперамент, как в области повседневной жизни, так и секса. Бескрайность внутреннего потенциала представителей знака Рыб, дает особую роль этому знаку, завершающего цикл Зодиака. Рыбы – это знак стихии Воды, которая все смешивает, соединяет, питает. Сексуальная жизнь способствует творческому вдохновению, интуитивным озарениям.

Тельцов и Козерогов энергия Рыб возрождает, воодушевляет, но успех и долгосрочность этой связи зависит от них, поэтому Тельцы и Козероги должны взять на себя доминирующую функцию. Раки, Скорпионы и Рыбы будут усиливать фантазию Рыб, отношения могут быть очень яркие и красивые. С таким партнером они смогут видеть окружающий мир во всем богатстве его красоты, романтики и гармонии.

Как сообщал “источник”, самые лучшие пары получаются не только из любящих двоих людей, но и подходящих по знаку Зодиака – указать на вторую половинку могут звезды.