Известная спортсменка погибла в Италии в результате падения со скутера

Итальянская футболистка Арианна Вароне трагически погибла, разбившись насмерть на скутере.
Об этом сообщатся на официальном сайте клуба “Риоццезе”, за который выступала 21-летняя девушка.
Вароне столкнулась с грузовиком и погибла на месте, получив тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место ДТП, смогли только зафиксировать факт смерти.
Федерация футбола Италии выразила соболезнования родным и близким футболистки.
Вароне являлась воспитанницей миланского “Интера”, затем перешла в “Милан”, а в 2017 году стала игроком “Риоццезе”. Во многом благодаря игре Вароне “Риоццезе” сумел подняться в женскую Серию В.
Ранее сообщалось, что известный мотогонщик разбился насмерть во время соревнований в Англии.