Известная спортсменка погибла в Италии в результате падения со скутера

Итальянская футболистка Арианна Вароне трагически погибла, разбившись насмерть на скутере.

Об этом сообщатся на официальном сайте клуба “Риоццезе”, за который выступала 21-летняя девушка.

Вароне столкнулась с грузовиком и погибла на месте, получив тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место ДТП, смогли только зафиксировать факт смерти.

Федерация футбола Италии выразила соболезнования родным и близким футболистки.

Вароне являлась воспитанницей миланского “Интера”, затем перешла в “Милан”, а в 2017 году стала игроком “Риоццезе”. Во многом благодаря игре Вароне “Риоццезе” сумел подняться в женскую Серию В.

Ранее сообщалось, что известный мотогонщик разбился насмерть во время соревнований в Англии.