16-летний школьник вывел “Ворсклу” в финал Кубка Украины: видеообзор

В полуфинальном матче Кубка Украины полтавская “Ворскла” в серии пенальти обыграла “Мариуполь” и вышла в финал.

В первом тайме счет открыл Сергей Горбунов, но в концовке встречи Ибрагим Кане с пенальти восстановил равновесие. В дополнительное время команды голов не забили. На 119-й минуте главный тренер “Ворсклы” произвел решающую замену, поменяв основного вратаря Дмитрия Резника на 16-летнего голкипера Павла Исенко, который отбил три из пяти послематчевых ударов, принеся победу своей команде.

В финале “Ворскла” сыграет с “Динамо”.

“Мариуполь” – “Ворскла” – 1:1 (1:0)

Голы: Горбунов (37) – Кане (80, с пенальти)

“Мариуполь”: Гальчук, Корниенко, Яворский (Быков, 73), Чоботенко, Полегенько, Топалов (Кащук, 69), Игнатенко, Горбунов (Дава, 56), Мишнев (Тищенко, 75), Чурко (Кулаков, 69), Фомин (Дудик, 111).

“Ворскла”: Резник (Исенко, 119), Чеснаков, Пердута, Кане, Сапай, Скляр, Пуцлин, Ндиайе (Баенко, 81), Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Степанюк.

Предупреждения: Топалов (31), Скляр (70), Альюн (79), Пуцлин (81), Тищенко (84), Чеснаков (87), Быков (113)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

1-й тайм

2-й тайм

Ранее сообщалось, что “Динамо” обыграло “Минай” в полуфинальном матче Кубка Украины.