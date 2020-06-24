На западе страны возникли проблемы с доставкой пенсий: заявление “Укрпочты”

В “Укрпочте” предупредили о проблемах с доставкой пенсий и почтовой корреспонденции в западные области Украины, которые сейчас страдают от масштабных наводнений.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

По его словам, задержки с доставкой пенсий возможны пенсионерам из отдельных районов Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

“Мы делаем все, чтобы вовремя доставить Ваши письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников. Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым их можно доставить. Однако – 90% + пенсий уже доставлено “, – написал Смелянский.

Руководитель “Укрпочты” заверил, что доставка пенсий и почты будет возобновлена, как только это позволят сделать обстоятельства.

“Мы делаем все необходимое, чтобы, как только будет такая возможность, возобновить стандартную работу, что, конечно, непросто в условиях коронавируса и наводнения одновременно. Мы также обеспечиваем сотрудников спецодеждой, чтобы они могли предоставлять Вам услуги там, где это только возможно уже сегодня“, – отметил Смелянский.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новым видеообращением, в котором выразил соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны и пообещал пострадавшим финансовую помощь.