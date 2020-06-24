Под Днепром депутат и коп входили в состав вооруженной банды: фото задержания

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали группу лиц за вымогательство 160 тыс. долларов.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

В состав группировки входили действующий работник полиции и депутат райсовета.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые зарабатывали на “выбивании” несуществующих долгов с жителей региона.

В ходе следствия были установлены все участники группировки и ее организатор – все они являются жителями Кривого Рога. Среди них – действующий работник полиции и депутат райсовета. Они требовали с гражданина 160 тыс. долларов, которые тот якобы кому-то должен. Во время встреч с потерпевшим злоумышленники неоднократно угрожали расправой и уничтожением его имущества.

23 июня силовики задержали организатора и двух участников преступной группы непосредственно во время передачи части средств – 40 тыс. долларов. Они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве задержали преступников, которые требовали от руководителя финансовой компании возвращения несуществующего долга.