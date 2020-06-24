В Одессе в жилом доме образовался водопад: впечатляющее видео потопа

В среду, 24 июня, в Одессе прошел сильный дождь. В парадном дома №24 по улице Академика Сахарова в Одессе в результате дождя образовался настоящий водопад.

Об этом сообщает “Думская”.

Жильцы дома рассказали, что вода начала бить мощной струей из пролома в стене и затопила нижнюю лестничную площадку и подъезд.

В муниципальном департаменте городского хозяйства сообщили, что в доме создано ОСМД и “все вопросы к нему”. С объединением связаться не удалось: на телефонные звонки там не отвечают.

Специалисты “Инфоксводоканал” предположили, что водопад — следствие сегодняшней непогоды: судя по всему, прорвало внутренний ливневый водосток, и вода хлынула в парадную.

Напомним, на Буковине и в Прикарпатье мощные ливни стали причиной разрушительного паводка, в Черновцах из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплен “Калиновский рынок” и частный рынок “Добробут”.