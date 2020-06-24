Что значит корабельная сосна: депутат дала четкий ответ

История с обсуждением руководителями партии “Слуга народа” Давидом Арахамией и Александром Корниенко женщин-соратниц во время пресс-конференции в Николаеве вызвала волну возмущения в украинском обществе. Народный депутат из фракции “Голос” Соломия Бобровская рассказала, какой именно смысл могли вложить “слуги” в высказывания о “сосне”.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

“Горели мои уши, услышав истинное значение этого оборота на жаргоне. Кто не в курсе – это женщина легкого поведения, которая обслуживает мужчин во время круизов на лайнерах. Этого достаточно, чтобы понять, как по мне, средний арифметический уровень отношения мужчин политиков к женщинам в политике“, – отметила нардеп.

По словам Бобровской, ей обидно, когда женщины это терпят и забывают о ключевом принципе – достоинстве, которое невозможно в принципе купить ни мандатом, ни денежной суммой.

“Корниенко уже сказал о том, что эти слова были не об колллеге из ВР, а о политике из Николаева Татьяне Домбровской. Я знаю Таню, как принципиальную женщину и надеюсь таким вещам она даст четкий отпор и поставит “специалистов” на место”, – добавила Бобровская.

Напомним, лидер партии Александр Корниенко после скандала с “сосной” записал видеообращение, в котором признался, что таки обсуждал определенную женщину, но речь шла не о нардепе Ирине Аллахвердиевой, а о Татьяне Домбровской.

К слову, ранее в сети также появилась и реакция самой Ирины Аллахвердиевой.