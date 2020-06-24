Предатели на службе у России: ГБР объявило подозрение Януковичу и его соратникам

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене экс-президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Украины – Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на Facebook-странице ГБР.

“Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК)“, – отмечается в сообщении.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Янукович, Саламатин и Лебедев в период с 2012 по 2014 годы предприняли действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности Украины, содействовали подрыву ее обороноспособности, предоставляли России и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

“Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова“, – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал “источник”, в середине июня нынешнего года стало известно о том, что суд принял скандальное решение по конфискации 1,5 млрд долларов средств Януковича.

Речь идет о спецконфискации 1,5 млрд долларов у компаний, связанных с беглым экс-президентом.