Никого не оставят в беде: Зеленский записал видеообращение из-за масштабных паводков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новым видеообращением, в котором выразил соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны.

Видеообращение главы государства опубликовано на официальной странице президента в Facebook.

Президент заверил, что государство не оставит в беде украинцев, пострадавших от масштабного стихийного бедствия на Прикарпатье и Буковине.

“Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены“, – заверил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский потребовал от правительства системного решения проблемы ежегодного подтопления территорий в западных областях Украины.